Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
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Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

59 dakika önce

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 16 Ağustos ile biten haftada 6 milyar 239 milyon 640 bin lira arttı.

Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı, System.String[]

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 16 Ağustos ile biten haftada 6 milyar 239 milyon 640 bin lira arttı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 16 Ağustos ile biten haftada 6 milyar 239 milyon 640 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 407 milyar 119 milyon 440 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 16 Ağustos haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,26 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,09 azaldı. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:12 Kaynak: İHA
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