Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı - Son Dakika Ekonomi

Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

6 saat önce

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 15 Kasım ile biten haftada 16 milyar 442 milyon 293 bin lira arttı.

Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 15 Kasım ile biten haftada 16 milyar 442 milyon 293 bin lira arttı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 15 Kasım ile biten haftada 16 milyar 442 milyon 293 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 487 milyar 727 milyon 223 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 15 Kasım haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,67, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 6,96 yükseldi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek
Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor Amatör lig maçındaki kavga seyirci kamerasına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:45:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]