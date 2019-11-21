Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 15 Kasım ile biten haftada 16 milyar 442 milyon 293 bin lira arttı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 15 Kasım ile biten haftada 16 milyar 442 milyon 293 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 487 milyar 727 milyon 223 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 15 Kasım haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,67, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 6,96 yükseldi. - İSTANBUL