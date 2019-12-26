Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı - Son Dakika

Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

6 saat önce

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 20 Aralık ile biten haftada 19 milyar 678 milyon 148 bin lira arttı.

Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 20 Aralık ile biten haftada 19 milyar 678 milyon 148 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 20 Aralık ile biten haftada 19 milyar 678 milyon 148 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 542 milyar 706 milyon 791 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, bu haftada, bir önceki haftaya göre yüzde 0,78, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 10,44 yükseldi.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, TCMB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Milyonların merakla beklediği 2020 yılı asgari ücreti belli oldu
12 yaşındaki öğrencinin uğradığı cinsel istismarı, okulun penceresinden attığı not ortaya çıkardı Temizlik işçisi, bütün birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı Kanal İstanbul'a itiraz etmek için toplanan vatandaşlar yağmur altında kuyruğa girdi

Son Dakika Haberleri
22:01 FLAŞ - Son Dakika
22:00 Okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava - Son Dakika
22:00 FLAŞ - Son Dakika
21:59 NİĞDE Kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı - Son Dakika
21:58 FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası - Son Dakika
20:48 Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 22:01:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]