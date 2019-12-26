Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 20 Aralık ile biten haftada 19 milyar 678 milyon 148 bin lira arttı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 20 Aralık ile biten haftada 19 milyar 678 milyon 148 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 542 milyar 706 milyon 791 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, bu haftada, bir önceki haftaya göre yüzde 0,78, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 10,44 yükseldi. - İSTANBUL