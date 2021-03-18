Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 632 milyar liraya yükseldi - Son Dakika

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 632 milyar liraya yükseldi

18.03.2021 14:49
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 632 milyar liraya yükseldi, System.String[]

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 20 milyar 703 milyon lira artarak 3 trilyon 631 milyar 979 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 20 milyar 703 milyon lira artarak 3 trilyon 631 milyar 979 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 12 Mart ile biten haftada 20 milyar 703 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 611 milyar 276 milyon liradan 3 trilyon 631 milyar 979 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 54 milyar 8 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 490 milyar 220 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 12 Mart ile biten haftada 3 milyar 790 milyon lira artarak 686 milyar 3553 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 276 milyar 686 milyon lirası konut, 12 milyar 783 milyon lirası taşıt ve 396 milyar 886 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 323 milyon lira artarak 596 milyar 488 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1 yükselerek 148 milyar 707 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 60 milyar 854 milyon lirası taksitli, 87 milyar 853 milyon lirası taksitsiz oldu.

Takipteki alacaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 9 milyon lira azalarak 150 milyar 18 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 602 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 297 milyon lira yükselerek 775 milyar 65 milyon lira oldu.

Kredi Kartı, Kredi, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 632 milyar liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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