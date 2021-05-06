Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 801 milyar oldu - Son Dakika

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 801 milyar oldu

06.05.2021 14:33
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 801 milyar oldu, System.String[]

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 14 milyar 754 milyon lira artarak 3 trilyon 800 milyar 923 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 14 milyar 754 milyon lira artarak 3 trilyon 800 milyar 923 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 30 Nisan ile biten haftada 14 milyar 754 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 786 milyar 168 milyon liradan 3 trilyon 800 milyar 923 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 4 milyar 823 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 691 milyar 622 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 30 Nisan ile biten haftada 1 milyar 396 milyon lira artarak 693 milyar 815 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 276 milyar 495 milyon lirası konut, 13 milyar 986 milyon lirası taşıt ve 403 milyar 334 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 746 milyon lira azalarak 607 milyar 470 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3 artarak 155 milyar 604 milyon lira oldu.Bireysel kredi kartı alacaklarının 61 milyar 241 milyon lirası taksitli, 94 milyar 363 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 30 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 652 milyon lira azalarak 148 milyar 281 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 793 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 2 milyar 721 milyon lira artarak 787 milyar 831 milyon lira oldu.

Kredi Kartı, Nisan, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 801 milyar oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu, bir türlü yola getiremediği Samatta'nın biletini kesti Emre Belözoğlu, bir türlü yola getiremediği Samatta'nın biletini kesti Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Yeni videosunu yayınladı! Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeyi sürdürüyor Yeni videosunu yayınladı! Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeyi sürdürüyor Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
14:38 İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş
14:09 Beşitaş yönetiminden Aboubakar'a: Çık oyna dedikodular son bulsun
14:09 Yeni videosunu yayınladı! Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeyi sürdürüyor
14:06 Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti
14:03 Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu
13:49 Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim
13:42 Ünlü dizi oyuncusu Bahar Şahin, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'le yeni aşka yelken açtı
13:32 Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim
13:28 Koronavirüsün bilinmeyen etkisi şaşkınlık yarattı: Ağız yapısı değişiyor, muayene yaptırın
13:04 İkinci Avrupa Süper Ligi vakası İtalya'da yaşandı! Yayın gelirlerini artırmak amacıyla alt lig takımları turnuvadan atıldı
İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş         
14:39
Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti         
14:25
Beşitaş yönetiminden Aboubakar'a: Çık oyna dedikodular son bulsun Beşitaş yönetiminden Aboubakar'a: Çık oyna dedikodular son bulsun         
14:10
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Kötü kokulara dayanamayan köylü ortaya çıkardı! Çukurdan parçalanmış ceset çıktı Kötü kokulara dayanamayan köylü ortaya çıkardı! Çukurdan parçalanmış ceset çıktı         
13:56
Ünlü dizi oyuncusu Bahar Şahin, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'le yeni aşka yelken açtı Ünlü dizi oyuncusu Bahar Şahin, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'le yeni aşka yelken açtı         
13:42
Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti         
12:51
Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak         
12:19
Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var         
12:02
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim         
11:52
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor         
11:47
Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü         
11:28
Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor! Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor!         
11:10
Tek cümlelik not bırakan adam 4 gündür kayıp! Oğlu ve karısı perişan Tek cümlelik not bırakan adam 4 gündür kayıp! Oğlu ve karısı perişan         
10:51
Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu         
10:26
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 14:44:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 801 milyar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement