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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 881,1 milyar lira oldu - Son Dakika

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 881,1 milyar lira oldu

05.08.2021 14:35
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 881,1 milyar lira oldu, System.String[]

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 30 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 82 milyon lira artarak 3 trilyon 881 milyar 104 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 30 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 82 milyon lira artarak 3 trilyon 881 milyar 104 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 30 Temmuz haftası itibarıyla 82 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 881 milyar 22 milyon liradan 3 trilyon 881 milyar 104 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 30 Temmuz haftası itibarıyla 4 milyar 736 milyon lira düştü. Söz konusu haftada yüzde 0,1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 915 milyar 565 milyon lira oldu.

Taksitli ticari krediler azaldı

Tüketici kredileri tutarı, 30 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya göre 4 milyar 873 milyon lira artarak 713 milyar 776 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 277 milyar 975 milyon lirası konut, 14 milyar 733 milyon lirası taşıt ve 421 milyar 69 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 7 milyon lira azalarak 599 milyar 36 milyon liraya indi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,4 artarak 173 milyar 811 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 69 milyar 795 milyon lirası taksitli, 104 milyar 16 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 30 Temmuz haftası itibarıyla 733 milyon lira artarak 150 milyar 70 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 115 milyar 62 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 9 milyar 717 milyon lira artarak 809 milyar 334 milyon lira oldu.

Kredi Kartı, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 881,1 milyar lira oldu - Son Dakika Ekonomi


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