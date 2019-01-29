Bankacılık Sektörü Müşterileri Rahatlatacak İmkanlar Sunar"

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, "Sektördeki tüm bankalar, her şartta ve her koşulda, ekonominin göreceli daha yavaş dönemlerinde, en büyük müşteriden KOBİ'ye, bireysel müşteriden kart müşterisine kadar ödeme zorluğu içinde olan tüm müşterilere ilk aşamada onların ödemelerini...

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, "Sektördeki tüm bankalar, her şartta ve her koşulda, ekonominin göreceli daha yavaş dönemlerinde, en büyük müşteriden KOBİ'ye, bireysel müşteriden kart müşterisine kadar ödeme zorluğu içinde olan tüm müşterilere ilk aşamada onların ödemelerini rahatlatacak imkanlar sunar." dedi.



Erbil, yeni kredi kartı Shop&Fly'ın tanıtımında yaptığı konuşmada, bugün müşterilerin hayatına değer katacak, alışveriş keyfini fırsata çevirecek, kredi kartı pazarına yeni bir heyecan getirecek Shop&Fly'ın tanıtımı için bir araya gelindiğini söyledi.



2018'in, hem bankacılık hem de ülke ekonomisi için zor bir yıl olduğunu ancak en zor dönemlerin, tamamen en kalbi ve samimi duygularla, geride kaldığını düşündüğünü ifade eden Erbil, olumlu gelişmelerle bu yıla başlandığını, geleceğe daha güçlü ve inançla baktıklarını kaydetti.



Bunun en iyi yolunun; büyük bir motivasyonla çalışmaktan, memnuniyeti ve faydayı her zaman odakta tutup müşterilerin yanında olmaktan geçtiğini vurgulayan Erbil, Garanti olarak bunu nice yıllar devam ettireceklerini bildirdi.



Erbil, şöyle devam etti:



"Ödeme sistemleri; ekonomi, ekonominin gelişmesi, ekonomideki kayıt dışılığın azaltılması, kara para ile mücadele gibi binlerce sebep için çok önemli. Garanti Ödeme Sistemleri, bugüne kadar Türkiye'ye çok önemli değerler kattı. Sadece kart markaları değil, farklı sektörlere ulaşarak değişik versiyonlarıyla, teknoloji altyapısıyla, sadakat programlarıyla, sunduğu binlerce fırsatla kredi pazarının büyümesinde ve ilk adımların atılmasında çok önemli rol oynamıştır. Ülkemizin gururu Türk Hava Yolları ile 19 yıldan beri birlikteliğimiz devam ediyor. Aynı şekilde uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz."



"Pazar liderliğimizi sürdüreceğiz"



Fuat Erbil, kredi kartı pazarının 2018'de 800 milyar liraya yaklaşan bir ciro büyüklüğüne ulaştığını belirterek, geçen yıl pazar büyümesinin yüzde 18 olduğunu, 7 milyonluk tekil müşterilere değişik kart programları ile ulaştıklarını bildirdi.



Erbil, 9,5 milyonluk kart sayısı ile pazar lideri olmalarının yanı sıra 121 milyar TL'lik ciro ve yüzde 20'lik pazar payı ile lider banka konumlarını sürdüreceklerini ifade etti.



Garanti olarak, sektöre yön vermeye, müşterilere yenilikler sunmaya, hayatlarına dokunmaya, yenilikçi ürünlerle değer katmaya aralıksız devam ettiklerini ve edeceklerini aktaran Erbil, "Bu anlayıştan hareketle, müşterilerin beklentisine uygun, fark yaratan ürünlerle kredi kartı pazarında liderliğimizi sürdürüyoruz. Shop&Fly kredi kartıyla yeni bir marka hikayesi yazmak üzere yola çıkıyoruz. Shop&Fly'ın, seyahatseverlerin uçuş ve alışveriş deneyimini farklı bir boyuta taşıyarak kullanımı basit ve pratik bir kart olarak sektörde önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini düşünüyoruz. Sahip olduğu özellikler, çok geniş kullanım alanı, sağladığı fırsatlar ve kullanıcısına kazandırdıklarıyla önemli bir ürün olarak pazara yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.



"(Kredi kartı yapılandırması) Uygulamayı kart rekabeti olarak görmüyoruz"



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erbil, kredi kartı kullanıcılarına dönük son düzenlemelerin sektöre etkilerine ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:



"Bu konuyla ilgili ödeme zorluğu çektiği düşünülen kesim için bir avantaj. Onlar için çıkan bir paket, kampanya... O anlamda doğru bir amaç... Diğer taraftan baktığımız zaman, özellikle BDDK'nın son 8-10 yıllık regülasyonları ile kredi kartı müşterisi ve kredi kartı müşterisinin o eski bizlerin nazarındaki durumu çok değişti. Bugün geldiğimiz noktada işsizliğin artması, NPL'lerin görece bozulmasına baktığımız zaman, kredi kartı müşterisi bu anlamda çok etkilenmedi. Güzel havadis olarak söylüyorum. Kredi kartlarında gecikmeden kaynaklı borç bakiyesi 6 milyar lira seviyesindedir. Bu görece azdır. Dolayısıyla bu bir kart önerisi değil, bir refinansman önerisidir. Kart müşterisi olarak bir sarmala girdiğini düşünenler için bir fırsattır. Bu uygulamayı kart rekabeti olarak görmüyoruz."



"Bu düzenlemenin gerekçesini haklı buluyor musunuz?" soruna Erbil, "Bunun gerekçesinin yorumunu yapmak bana düşmez. Mevcut ekonomik aktiviteyle ilgili dengeleme sürecine girdiğimiz için atılması gereken bir adım olarak değerlendiriyorum. Bu adımı büyük bir patlama olarak da değerlendirmiyorum. Önemli bir adım. Dengelenme yaklaşımının prensiplerinin gerekliliği ölçüsünde yapıldı. Dolayısıyla değişik alanlarda yapılan birtakım taktiksel şeyler gibi değerlendirebiliriz." şeklinde yanıt verdi.



"Hiçbir müşterimizin zor duruma düşmesini istemeyiz"



Fuat Erbil, sektördeki tüm bankaların her şartta ve her koşulda, ekonominin göreceli daha yavaş dönemlerinde, en büyük müşteriden KOBİ'ye, bireysel müşteriden kart müşterisine kadar ödeme zorluğu içinde olan tüm müşterilere ilk aşamada onların ödemelerini rahatlatacak imkanlar sunduklarını söyledi.



Bunun zamanına bakıldığında ekonominin yavaşladığı durumda artışların görülebileceğini, dolayısıyla bunların her zaman kullanılan araçlar olduğunu ifade eden Erbil, şöyle devam etti:



"Şu anda yapılan, biraz daha farklılaştırarak ekonomik anlamda cazip hale getirip sunulmasından ibarettir. İmkan sağlamıştır. Bizler hiçbir müşterimizin zor duruma düşmesini istemeyiz. İmkan varsa onları çevirmek için elimizden geleni yaparız. Bu işin kuralları ekonomik gerçeklerle yapılır. Şu anda yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizlerin ve sistemin yaklaşımı da budur. Bunun bazen başka özel vakalarda dillendirilip, büyütülüp başka yerlere bağlanma durumları olabilir. Biz onlardan kendimizi ayrıştırıyoruz ve biz bunun bir parçası olmak istemeyiz. Belli bir sorumluğumuz var. Biz müşterilerimizle aramızda ihtiyaçlar ve gerçekler ölçüsünde bunu yaparız."



"Kredi kartlarında NPL rasyomuz yüzde 4,5"



Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil, "Kamu bankaları tarafında kredi kartlarında zorluk çekenlere yönelik bir paket açıklandı. Özel bankalar tarafında böyle bir adım gelmedi. Acaba sizden gelir mi?" sorusu üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bizim her zaman böyle bir programımız vardır ve olmaya da devam edecek. Her bankada bununla ilgili ekipler vardır. Kendi içimizde müşterilerimize sunduğumuz öneriler var. Bunun içinde kredi, vade uzatma, ödemesiz süre vermek da dahil bir sürü seçenek var. Bu her zaman vardı. Bu yeni icat edilmedi. Buna bir kampanya olarak bakın. Belli bir amaca hizmet ediyor. Bunun kartla alakası yok. Kredi kartı ödemesinde zorluk yaşayan müşterinin nakit akışını düzene almak için yapılan bir öneri, bir kampanyadır."



Erbil, dünyada kredi kartlarında NPL oranlarının iyi zamanlarda ortalama yüzde 5 düzeyinde, Garanti Bankası'nda ise bu oranın 2018 sonunda yüzde 4,5 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

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