Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörü net kârı Ocak-Mayıs'ta yüzde 17.3 düşü
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Bankacılık sektörü net kârı Ocak-Mayıs'ta yüzde 17.3 düşü

11 dakika önce

Bankacılık sektörünün Ocak-Mayıs dönemi net karı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 17.3 düşüşle 19.72 milyar liraya geriledi.

Bankacılık sektörü net kârı Ocak-Mayıs'ta yüzde 17.3 düşü, System.String[]
Bankacılık sektörünün Ocak-Mayıs dönemi net karı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 17.3 düşüşle 19.72 milyar liraya geriledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aylık verilerine göre sektörün kredileri ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 9.0 artışla, 2.34 trilyon liradan 2.55 trilyon liraya yükseldi. 
Sektörün aktif büyüklüğü Mayıs sonunda 3. 64 trilyon liradan, 4.27 trilyon liraya ulaşırken, Mayıs itibarıyla takipteki kredi rasyosu yüzde 4.18'e yükseldi. Bu rakam geçen sene Mayıs'ta yüzde 2.82 ve bu yıl bir önceki ay olan Nisan'da yüzde 4.05 düzeyindeydi.
Verilere göre sektörünün Mayıs sonunda SYR'si de yüzde 17 oldu. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:49 Kaynak: DHA
Ekonomi
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