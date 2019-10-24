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Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı

1 saat önce

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 18 Ekim ile biten haftada 4 milyar 945 milyon 52 bin lira azaldı.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı, System.String[]

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 18 Ekim ile biten haftada 4 milyar 945 milyon 52 bin lira azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 18 Ekim ile biten haftada 4 milyar 945 milyon 52 bin lira azaldı. Söz konusu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 473 milyar 748 milyon 172 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 18 Ekim haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,20 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,39 arttı.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
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