"Bankacılık sektörü yılı iki haneli büyüme ile kapatacak"
2 saat önce
Alternatif Bank Genel Müdürü Gür, "Bankacılık sektörünün yılı iki haneli büyüme ile kapatacağını söyleyebiliriz." dedi.
Alternatif Bank Genel Müdürü Gür
, "Bankacılık sektörünün yılı iki haneli büyüme ile kapatacağını söyleyebiliriz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:17
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