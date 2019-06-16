Bankacılık Sektöründe Diijital Dönüşüm Süreci Nasıl Seyrediyor?
3 saat önce
Yapı Kredi Bankası Dijital Bankacılık Direktörü Evren Şahin, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Yapı Kredi Bankası
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:32
Dijital Bankacılık Direktörü Evren
Şahin, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Bankacılıkta dijital dönüşüm süreci hakkında önemli bilgiler aktaran Şahin, "Bankacılık uzun bir zamandır bir dönüşüm içerisinde. Bunun en büyük tetikçilerinden biri de dijital teknolojilerin ve inovasyonun payı büyük. Banking 4.0 ise yeni bir çağ aslında. Müşteri deneyiminin ön planda olduğu bir çağı kapatıyoruz. ve yeni dönemde farklı teknolojilerin, olgun müşteri çözümlerinin geliştiği yeni bir alana geçiyoruz" şeklinde konuştu.
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