Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,29 trilyon lira oldu

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü nisan ayında 4 trilyon 286 milyar 940 milyon lira oldu.

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü nisan ayında 4 trilyon 286 milyar 940 milyon lira oldu. Sektörün dönem net karı ilk dört ayda 16 milyar 166 milyon oldu.

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Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,29 trilyon lira oldu

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