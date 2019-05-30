Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,29 trilyon lira oldu
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Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,29 trilyon lira oldu

2 saat önce

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü nisan ayında 4 trilyon 286 milyar 940 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,29 trilyon lira oldu, System.String[]
BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü nisan ayında 4 trilyon 286 milyar 940 milyon lira oldu. Sektörün dönem net karı ilk dört ayda 16 milyar 166 milyon oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:33 
Ekonomi
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