Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,29 trilyon lira oldu
2 saat önce
BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü nisan ayında 4 trilyon 286 milyar 940 milyon lira oldu.
BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü nisan ayında 4 trilyon 286 milyar 940 milyon lira oldu. Sektörün dönem net karı ilk dört ayda 16 milyar 166 milyon oldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:33
Mesut Özil ve Amine Gülşe, balayını Çeşme'deki yeni villasında geçirecek
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,29 trilyon lira oldu
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