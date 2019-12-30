Bankacılık sektörünün aktifleri 11 ayda yüzde 12,6 büyüdü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün aktifleri 11 ayda yüzde 12,6 büyüdü - Son Dakika Ekonomi

Bankacılık sektörünün aktifleri 11 ayda yüzde 12,6 büyüdü

6 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü kasım sonu itibarıyla yüzde 12,6 artışla 4 trilyon 355 milyar 69 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün aktifleri 11 ayda yüzde 12,6 büyüdü, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü kasım sonu itibarıyla yüzde 12,6 artışla 4 trilyon 355 milyar 69 milyon lira oldu.


BDDK tarafından, kasım ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.


Rapora göre, kasım sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 355 milyar 69 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2018 sonuna göre 487 milyar 644 milyon lira arttı.


Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 596 milyar 592 milyon lira, menkul değerler 625 milyar 425 milyon lira oldu. 2018 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 12,6, menkul değerler toplamı yüzde 30,9 ve krediler toplamı da yüzde 8,4 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 5,23 oldu.


Sektörün net karı 46 milyar 611 milyon lira oldu


Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, kasımda, 2018 sonuna göre yüzde 20,5 artarak 2 trilyon 453 milyar 745 milyon liraya yükseldi.


2018 sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 14,1 artarak 481 milyar 566 milyon liraya ulaştı.


Kasım 2019 döneminde sektörün dönem net karı 46 milyar 611 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 18,63 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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