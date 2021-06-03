Bankacılık sektörünün aktifleri 6,5 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü nisan itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 6,9 artarak 6 trilyon 525,3 milyar liraya yükseldi.

BDDK tarafından, nisan ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Buna göre, nisanda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 525 milyar 329 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 418 milyar 887 milyon lira artış kaydetti.

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 802 milyar 793 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 95 milyar 691 milyon lira oldu.

Geçen yılın sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 6,9, krediler toplamı yüzde 6,3 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 7,1 yükseldi.

Nisanda kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,74 olarak kayıtlara geçti.

Sektörün net karı 20 milyar 708 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, nisanda, 2020 sonuna göre yüzde 6,9 artarak 3 trilyon 692 milyar 42 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 2,6 artışla 615 milyar 445 milyon liraya çıktı. Sektörün nisan sonu itibarıyla dönem net karı 20 milyar 708 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,93 seviyesinde gerçekleşti.