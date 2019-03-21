Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

27 dakika önce

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 15 Mart itibarıyla 2 trilyon 453 milyar 961 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı, System.String[]
BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 15 Mart itibarıyla 2 trilyon 453 milyar 961 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 163 milyar 720 milyon liraya çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:31 

Ekonomi
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