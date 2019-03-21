Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 15 Mart itibarıyla 2 trilyon 453 milyar 961 milyon liraya yükseldi.

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 15 Mart itibarıyla 2 trilyon 453 milyar 961 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 163 milyar 720 milyon liraya çıktı.

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