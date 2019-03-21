Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
27 dakika önce
BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 15 Mart itibarıyla 2 trilyon 453 milyar 961 milyon liraya yükseldi.
BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 15 Mart itibarıyla 2 trilyon 453 milyar 961 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 163 milyar 720 milyon liraya çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:31
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