Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 29 Mart itibarıyla 2 trilyon 513 milyar 785 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 29 Mart itibarıyla 2 trilyon 513 milyar 785 milyon liraya yükseldi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak

Bankacılık Sektörünün Mevduatı Arttı

Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı

Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı