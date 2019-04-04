Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

26 dakika önce

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 29 Mart itibarıyla 2 trilyon 513 milyar 785 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı, System.String[]
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 29 Mart itibarıyla 2 trilyon 513 milyar 785 milyon liraya yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:34 

Ekonomi
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