Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 14 Haziran itibarıyla 2 trilyon 540 milyar 33 milyon liraya yükseldi.

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 14 Haziran itibarıyla 2 trilyon 540 milyar 33 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 294 milyar 842 milyon liraya yükseldi.

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