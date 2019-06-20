Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

2 saat önce

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 14 Haziran itibarıyla 2 trilyon 540 milyar 33 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı, System.String[]
BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 14 Haziran itibarıyla 2 trilyon 540 milyar 33 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 294 milyar 842 milyon liraya yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:28 
Ekonomi
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