Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
2 saat önce
BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 14 Haziran itibarıyla 2 trilyon 540 milyar 33 milyon liraya yükseldi.
BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 14 Haziran itibarıyla 2 trilyon 540 milyar 33 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 294 milyar 842 milyon liraya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:28
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