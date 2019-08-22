Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
1 saat önce
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 7 milyar 869 milyon lira artarak 2 trilyon 489 milyar 532 milyon lira oldu.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 7 milyar 869 milyon lira artarak 2 trilyon 489 milyar 532 milyon lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:00
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