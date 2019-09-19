Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

1 saat önce

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 3 milyar 372 milyon lira artarak 2 trilyon 518 milyar 640 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 3 milyar 372 milyon lira artarak 2 trilyon 518 milyar 640 milyon lira oldu.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 13 Eylül ile biten haftada 3 milyar 372 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 515 milyar 268 milyon liradan 2 trilyon 518 milyar 640 milyon liraya çıktı.


Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 25 milyar 490 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,1 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 359 milyar 126 milyon lira oldu.


Tüketici kredileri 415 milyar liraya çıktı


Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 13 Eylül ile biten haftada 3 milyar 458 milyon lira artarak 415 milyar 470 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 184 milyar 246 milyon lirası konut, 5 milyar 826 milyon lirası taşıt ve 225 milyar 396 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.


Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 6 milyon lira azalarak 377 milyar 359 milyon liraya düştü.


Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,9 artarak 115 milyar 166 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 233 milyon lirası taksitli, 64 milyar 933 milyon lirası taksitsiz oldu.


Yasal öz kaynaklar arttı


BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 13 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 artarak 124 milyar 648 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 83 milyar 564 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 386 milyon lira artarak 582 milyar 661 milyon liraya yükseldi.

Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:58 Kaynak: AA
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