Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

1 saat önce

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 3 milyar 372 milyon lira artarak 2 trilyon 518 milyar 640 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 3 milyar 372 milyon lira artarak 2 trilyon 518 milyar 640 milyon lira oldu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:15 
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