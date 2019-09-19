Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
1 saat önce
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 3 milyar 372 milyon lira artarak 2 trilyon 518 milyar 640 milyon lira oldu.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 3 milyar 372 milyon lira artarak 2 trilyon 518 milyar 640 milyon lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:15
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