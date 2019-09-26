Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
1 saat önce
BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 20 Eylül itibarıyla 2 trilyon 530 milyar 700 milyon liraya yükseldi.
BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 20 Eylül itibarıyla 2 trilyon 530 milyar 700 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 372 milyar 392 milyon lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:00
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