Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

1 saat önce

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 20 Eylül itibarıyla 2 trilyon 530 milyar 700 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı, System.String[]

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 20 Eylül itibarıyla 2 trilyon 530 milyar 700 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 372 milyar 392 milyon lira oldu.

Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:00 
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