Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

1 saat önce

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 33 milyar 70 milyon lira artarak 2 trilyon 566 milyar 365 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 33 milyar 70 milyon lira artarak 2 trilyon 566 milyar 365 milyon lira oldu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:17 
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