Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
1 saat önce
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 33 milyar 70 milyon lira artarak 2 trilyon 566 milyar 365 milyon lira oldu.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 33 milyar 70 milyon lira artarak 2 trilyon 566 milyar 365 milyon lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:17
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