Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 21 milyar 376 milyon lira artarak 2 trilyon 632 milyar 604 milyon liraya yükseldi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 20 Aralık ile biten haftada 21 milyar 376 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 611 milyar 228 milyon liradan 2 trilyon 632 milyar 604 milyon liraya çıktı.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 40 milyar 67 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,6 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 548 milyar 296 milyon lira oldu.



Tüketici kredileri 458,7 milyar liraya çıktı



Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 20 Aralık ile biten haftada 1 milyar 515 milyon lira yükselerek 458 milyar 687 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 197 milyar 71 milyon lirası konut, 6 milyar 810 milyon lirası taşıt ve 254 milyar 805 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 600 milyon lira artarak 394 milyar 932 milyon liraya çıktı.



Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,5 azalışla 113 milyar 240 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 51 milyar 951 milyon lirası taksitli, 61 milyar 289 milyon lirası taksitsiz oldu.



Yasal öz kaynaklar arttı



BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,4 artarak 147 milyar 37 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 95 milyar 486 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.



Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 8 milyar 83 milyon lira artarak 616 milyar 968 milyon liraya çıktı.