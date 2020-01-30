Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı - Son Dakika
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

6 saat önce

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 12 milyar 725 milyon lira artarak 2 trilyon 658 milyar 184 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 12 milyar 725 milyon lira artarak 2 trilyon 658 milyar 184 milyon liraya yükseldi.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 24 Ocak ile biten haftada 12 milyar 725 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 645 milyar 459 milyon liradan 2 trilyon 658 milyar 184 milyon liraya çıktı.


Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 16 milyar 618 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 590 milyar 357 milyon lira oldu.


Tüketici kredileri 476 milyar liraya çıktı


Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 24 Ocak ile biten haftada 3 milyar 811 milyon lira yükselerek 475 milyar 987 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 201 milyar 509 milyon lirası konut, 6 milyar 971 milyon lirası taşıt ve 267 milyar 506 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.


Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 214 milyon lira artarak 398 milyar 415 milyon liraya çıktı.


Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,5 artışla 115 milyar 505 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 52 milyar 143 milyon lirası taksitli, 63 milyar 362 milyon lirası taksitsiz oldu.


Yasal öz kaynaklar arttı


BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 artarak 150 milyar 882 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 98 milyar 8 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.


Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 7 milyar 445 milyon lira artarak 625 milyar 498 milyon liraya çıktı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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