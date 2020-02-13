Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı - Son Dakika Ekonomi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

6 saat önce

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 9 milyar 804 milyon lira artarak 2 trilyon 691 milyar 713 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 9 milyar 804 milyon lira artarak 2 trilyon 691 milyar 713 milyon liraya yükseldi.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 7 Şubat ile biten haftada 9 milyar 804 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 681 milyar 909 milyon liradan 2 trilyon 691 milyar 713 milyon liraya çıktı.


Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 14 milyar 586 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 605 milyar 500 milyon lira oldu.


Tüketici kredileri 484 milyar liraya çıktı


Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 7 Şubat ile biten haftada 3 milyar 389 milyon lira yükselerek 483 milyar 949 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 203 milyar 858 milyon lirası konut, 6 milyar 958 milyon lirası taşıt ve 273 milyar 133 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.


Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 117 milyon lira artarak 403 milyar 263 milyon liraya çıktı.


Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,7 azalışla 116 milyar 871 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 52 milyar 34 milyon lirası taksitli, 64 milyar 837 milyon lirası taksitsiz oldu.


Yasal öz kaynaklar arttı


BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 artarak 152 milyar 79 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 99 milyar 134 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.


Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 382 milyon lira artarak 631 milyar 910 milyon liraya çıktı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Apple'ın açığından kazandığı ödülü depremzedelere bağışladı
MHP, bankaların kara listesindeki vatandaşlar için af talebinde bulundu İBB, Kanal İstanbul'a karşı harekete geçti: Avukatlar durdurmak için başvurdu İBB, "235 milyonluk antrikotlu yemek" iddiasına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 21:20:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]