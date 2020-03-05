Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı - Son Dakika
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

6 saat önce

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 49 milyar 302 milyon lira artarak 2 trilyon 768 milyar 777 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 49 milyar 302 milyon lira artarak 2 trilyon 768 milyar 777 milyon liraya yükseldi.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 28 Şubat ile biten haftada 49 milyar 302 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 719 milyar 475 milyon liradan 2 trilyon 768 milyar 777 milyon liraya çıktı.


Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 31 milyar 75 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 684 milyar 843 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 497 milyar liraya çıktı


Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 28 Şubat ile biten haftada 5 milyar 592 milyon lira yükselerek 497 milyar 183 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 207 milyar 101 milyon lirası konut, 7 milyar 13 milyon lirası taşıt ve 283 milyar 67 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.


Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 396 milyon lira artarak 417 milyar 937 milyon liraya yükseldi.


Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,3 yükselişle 116 milyar 551 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 847 milyon lirası taksitli, 65 milyar 703 milyon lirası taksitsiz oldu.


Yasal öz kaynaklar arttı


BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 28 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,2 artarak 152 milyar 580 milyon liraya ulaştı. Söz konusu takipteki alacakların 100 milyar 831 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.


Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 936 milyon lira artarak 650 milyar 314 milyon liraya çıktı.

28 Şubat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:42 Kaynak: AA
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