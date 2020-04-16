Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı - Son Dakika
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

6 saat önce

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 27 milyar 191 milyon lira artarak 2 trilyon 938 milyar 404 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 27 milyar 191 milyon lira artarak 2 trilyon 938 milyar 404 milyon liraya yükseldi.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Nisan ile biten haftada 27 milyar 191 milyon lira artış gösterdi.


Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 911 milyar 212 milyon liradan 2 trilyon 938 milyar 404 milyon liraya çıktı.


Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 25 milyar 478 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,9 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 859 milyar 315 milyon lira oldu.


Tüketici kredileri hafif geriledi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 10 Nisan ile biten haftada 17 milyon lira azalarak 510 milyar 349 milyon liraya düştü. Söz konusu kredilerin 211 milyar 493 milyon lirası konut, 7 milyar 50 milyon lirası taşıt ve 291 milyar 806 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.


Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 10 milyar 544 milyon lira artarak 444 milyar 470 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,2 azalışla 109 milyar 541 milyon liraya düştü.


Bireysel kredi kartı alacaklarının 47 milyar 178 milyon lirası taksitli, 62 milyar 362 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı


BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre hafif gerileyerek 151 milyar 549 milyon liraya indi. Söz konusu takipteki alacakların 104 milyar 450 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.


Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 116 milyon lira artarak 654 milyar 220 milyon lira oldu.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:32 Kaynak: AA

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