Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 68 milyar 73 milyon lira artarak 3 trilyon 6 milyar 476 milyon liraya yükseldi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Nisan ile biten haftada 68 milyar 73 milyon lira artış gösterdi.



Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 938 milyar 404 milyon liradan 3 trilyon 6 milyar 476 milyon liraya çıktı.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 84 milyar 685 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 3 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 944 milyar lira oldu.



Tüketici kredileri yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 17 Nisan ile biten haftada 4 milyar 293 milyon lira artarak 514 milyar 641 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 211 milyar 83 milyon lirası konut, 7 milyar 11 milyon lirası taşıt ve 296 milyar 547 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 17 milyar 856 milyon lira artarak 462 milyar 326 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 3,7 azalışla 105 milyar 482 milyon liraya düştü.



Bireysel kredi kartı alacaklarının 46 milyar 546 milyon lirası taksitli, 58 milyar 937 milyon lirası taksitsiz oldu.



Yasal öz kaynaklar arttı



BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,2 artarak 151 milyar 784 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 104 milyar 39 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.



Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 650 milyon lira artarak 655 milyar 870 milyon lira oldu.