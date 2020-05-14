Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 47 milyar 922 milyon lira artarak 3 trilyon 152 milyar 14 milyon liraya yükseldi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 8 Mayıs ile biten haftada 47 milyar 922 milyon lira artış gösterdi.



Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 104 milyar 92 milyon liradan 3 trilyon 152 milyar 922 milyon liraya çıktı.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 26 milyar 205 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,9 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 12,9 milyar lira oldu.



Tüketici kredileri yükseldi



Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 8 Mayıs ile biten haftada 4 milyar 517 milyon lira artarak 532 milyar 22 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 210 milyar 857 milyon lirası konut, 7 milyar 9 milyon lirası taşıt ve 314 milyar 156 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 15 milyar 834 milyon lira artarak 520 milyar 520 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,5 düşüşle 103 milyar 411 milyon liraya indi.



Bireysel kredi kartı alacaklarının 44 milyar 576 milyon lirası taksitli, 58 milyar 835 milyon lirası taksitsiz oldu.



Yasal öz kaynaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 8 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre hafif gerileyerek 151 milyar 497 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 105 milyar 596 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.



Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 578 milyon lira azalarak 661 milyar 392 milyon lira oldu.