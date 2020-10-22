Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

22.10.2020 14:29
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 1 milyar 36 milyon lira artarak 3 trilyon 575 milyar 48 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 1 milyar 36 milyon lira artarak 3 trilyon 575 milyar 48 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 16 Ekim ile biten haftada 1 milyar 36 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 574 milyar 12 milyon liradan 3 trilyon 575 milyar 48 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 8 milyar 156 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 497 milyar 219 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 16 Ekim ile biten haftada 863 milyon lira düşerek 665 milyar 65 milyon liraya indi. Söz konusu kredilerin 277 milyar 829 milyon lirası konut, 10 milyar 804 milyon lirası taşıt ve 376 milyar 432 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 252 milyon lira azalarak 586 milyar 655 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,8 düşerek 132 milyar 427 milyon liraya indi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 60 milyar 979 milyon lirası taksitli, 71 milyar 447 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 16 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 305 milyon lira artarak 151 milyar 585 milyon lira oldu. Söz konusu takipteki alacakların 112 milyar 183 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 334 milyon lira artarak 738 milyar 760 milyon lira oldu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı - Son Dakika Ekonomi

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