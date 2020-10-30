Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

30.10.2020 14:39
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 17 milyar 992 milyon lira artarak 3 trilyon 593 milyar 40 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 17 milyar 992 milyon lira artarak 3 trilyon 593 milyar 40 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 23 Ekim ile biten haftada 17 milyar 992 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 575 milyar 48 milyon liradan 3 trilyon 593 milyar 40 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 28 milyar 188 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 525 milyar 407 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 23 Ekim ile biten haftada 2 milyar 353 milyon lira artarak 667 milyar 418 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 278 milyar 172 milyon lirası konut, 10 milyar 988 milyon lirası taşıt ve 378 milyar 258 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 10 milyar 91 milyon lira yükselerek 596 milyar 746 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,5 artarak 134 milyar 438 milyon liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 61 milyar 502 milyon lirası taksitli, 72 milyar 936 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 23 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 416 milyon lira azalarak 151 milyar 169 milyon lira oldu. Söz konusu takipteki alacakların 111 milyar 898 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 7 milyar 174 milyon lira artarak 745 milyar 934 milyon lira oldu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı - Son Dakika Ekonomi

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