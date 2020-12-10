Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

10.12.2020 14:27
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 3 milyar 780 milyon lira artarak 3 trilyon 626 milyar 755 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 3 milyar 780 milyon lira artarak 3 trilyon 626 milyar 755 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 4 Aralık ile biten haftada 3 milyar 780 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 622 milyar 975 milyon liradan 3 trilyon 626 milyar 755 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 6 milyar 748 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 düşen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 511 milyar 895 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 4 Aralık ile biten haftada 142 milyon lira gerileyerek 674 milyar 840 milyon liraya indi. Söz konusu kredilerin 279 milyar 720 milyon lirası konut, 11 milyar 281 milyon lirası taşıt ve 383 milyar 839 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 312 milyon lira azalarak 598 milyar 323 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 yükselerek 142 milyar 707 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 63 milyar 698 milyon lirası taksitli, 79 milyar 10 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 4 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 487 milyon lira artarak 151 milyar 68 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 520 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 35 milyon lira gerileyerek 758 milyar 97 milyon lira oldu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı - Son Dakika Ekonomi


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