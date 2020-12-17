Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

17.12.2020 14:47
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 9 milyar 170 milyon lira artarak 3 trilyon 635 milyar 924 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 9 milyar 170 milyon lira artarak 3 trilyon 635 milyar 924 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 11 Aralık ile biten haftada 9 milyar 170 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 626 milyar 755 milyon liradan 3 trilyon 635 milyar 924 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 44 milyar 485 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,3 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 556 milyar 380 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 11 Aralık ile biten haftada 1 milyar 65 milyon lira yükselerek 675 milyar 906 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 279 milyar 591 milyon lirası konut, 11 milyar 347 milyon lirası taşıt ve 384 milyar 968 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 736 milyon lira azalarak 597 milyar 587 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,7 gerileyerek 141 milyar 740 milyon liraya indi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 63 milyar 34 milyon lirası taksitli, 78 milyar 705 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 339 milyon lira artarak 151 milyar 407 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 242 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 330 milyon lira artarak 758 milyar 427 milyon lira oldu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı - Son Dakika Ekonomi


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