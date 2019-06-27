Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

2 saat önce

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 21 Haziran itibarıyla 2 trilyon 528 milyar 584 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı, System.String[]
BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 21 Haziran itibarıyla 2 trilyon 528 milyar 584 milyon liraya geriledi.Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 281 milyar 699 milyon liraya düştü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:48 
21 haziran, kredi, Ekonomi
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