Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
2 saat önce
BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 21 Haziran itibarıyla 2 trilyon 528 milyar 584 milyon liraya geriledi.
BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 21 Haziran itibarıyla 2 trilyon 528 milyar 584 milyon liraya geriledi.Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 281 milyar 699 milyon liraya düştü.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:48
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