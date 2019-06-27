Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 21 Haziran itibarıyla 2 trilyon 528 milyar 584 milyon liraya geriledi.

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 21 Haziran itibarıyla 2 trilyon 528 milyar 584 milyon liraya geriledi.Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 281 milyar 699 milyon liraya düştü.

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