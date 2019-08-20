Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 9 milyar 283 milyon lira azalarak 2 trilyon 481 milyar 663 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 9 milyar 283 milyon lira azalarak 2 trilyon 481 milyar 663 milyon liraya düştü.

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