Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

11 dakika önce

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 9 milyar 283 milyon lira azalarak 2 trilyon 481 milyar 663 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı, System.String[]
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 9 milyar 283 milyon lira azalarak 2 trilyon 481 milyar 663 milyon liraya düştü.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:04 
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