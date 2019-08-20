Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
11 dakika önce
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 9 milyar 283 milyon lira azalarak 2 trilyon 481 milyar 663 milyon liraya düştü.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 9 milyar 283 milyon lira azalarak 2 trilyon 481 milyar 663 milyon liraya düştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:04
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