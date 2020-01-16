Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı - Son Dakika
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

6 saat önce

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 6 milyar 946 milyon lira azalarak 2 trilyon 639 milyar 948 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı, System.String[]

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 6 milyar 946 milyon lira azalarak 2 trilyon 639 milyar 948 milyon liraya geriledi.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Ocak ile biten haftada 6 milyar 946 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 646 milyar 894 milyon liradan 2 trilyon 639 milyar 948 milyar liraya düştü.


Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 18 milyar 477 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 548 milyar 854 milyon lira oldu.


Tüketici kredileri 470,9 milyar liraya çıktı


Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 10 Ocak ile biten haftada 3 milyar 525 milyon lira yükselerek 470 milyar 905 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 199 milyar 919 milyon lirası konut, 7 milyar 16 milyon lirası taşıt ve 263 milyar 969 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.


Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 127 milyon lira artarak 396 milyar 691 milyon liraya çıktı.


Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,7 düşüşle 115 milyar 975 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 51 milyar 470 milyon lirası taksitli, 64 milyar 504 milyon lirası taksitsiz oldu.


Yasal öz kaynaklar arttı


BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 azalarak 150 milyar 13 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 96 milyar 766 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.


Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 149 milyon lira artarak 617 milyar 721 milyon liraya çıktı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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