Bankacılık sektörünün mevduatı 3,6 trilyon lira oldu - Son Dakika

Bankacılık sektörünün mevduatı 3,6 trilyon lira oldu

10.12.2020 15:35
Bankacılık sektörünün mevduatı 3,6 trilyon lira oldu, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 66,4 milyon lira azalarak 3 trilyon 633,8 milyar liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 66,4 milyon lira azalarak 3 trilyon 633,8 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 4 Aralık ile biten haftada 66 milyon 442 bin lira azalarak 3 trilyon 633 milyar 821 milyon 124 bin liradan, 3 trilyon 633 milyar 754 milyon 682 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,35 azalışla 1 trilyon 524 milyar 523 milyon 62 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,75 artışla 1 trilyon 973 milyar 112 milyon 463 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 2 milyar 976 milyon dolar artarak 258 milyar 921 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 231 milyar 212 milyon dolar olurken, bunun 146 milyar 247 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 84 milyar 965 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,03 azalarak 638 milyar 327 milyon 176 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,06 azalışla 560 milyar 817 milyon 668 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,80 yükselişle 197 milyar 124 milyon 113 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 254 milyar 302 milyon 375 bin lirası konut, 7 milyar 429 milyon 861 bin lirası taşıt ve 376 milyar 594 milyon 940 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 4 Aralık ile biten haftada 5 milyar 528 bin lira artarak 3 trilyon 511 milyar 541 milyon 700 bin liraya ulaştı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, Banka, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı 3,6 trilyon lira oldu - Son Dakika Ekonomi


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