Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 26 milyar lira artarak 2 trilyon 150,1 milyar liraya yükseldi.

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 26 milyar lira artarak 2 trilyon 150,1 milyar liraya yükseldi. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 344 milyon dolar artarak 203 milyar 127 milyon dolara yükseldi.

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