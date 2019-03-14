Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

42 dakika önce

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 26 milyar lira artarak 2 trilyon 150,1 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, System.String[]
Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 26 milyar lira artarak 2 trilyon 150,1 milyar liraya yükseldi. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 344 milyon dolar artarak 203 milyar 127 milyon dolara yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:05 

Ekonomi
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