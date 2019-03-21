Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
28 dakika önce
Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 58,8 milyar lira artarak 2 trilyon 208,9 milyar liraya yükseldi.
Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 58,8 milyar lira artarak 2 trilyon 208,9 milyar liraya yükseldi. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 4,2 milyar dolar artarak 207 milyar 337 milyon dolara yükseldi
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:31
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