Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

28 dakika önce

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 58,8 milyar lira artarak 2 trilyon 208,9 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, System.String[]
Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 58,8 milyar lira artarak 2 trilyon 208,9 milyar liraya yükseldi. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 4,2 milyar dolar artarak 207 milyar 337 milyon dolara yükseldi
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:31 

Ekonomi
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