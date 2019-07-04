Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
1 saat önce
Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 8,8 milyon lira artarak 2 trilyon 318 milyar liraya yükseldi.
Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 8,8 milyon lira artarak 2 trilyon 318 milyar liraya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:22
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