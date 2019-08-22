Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
1 saat önce
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 41 milyar 7 milyon 254 bin lira artarak 2 trilyon 366 milyar 920 milyon 957 bin liraya yükseldi.
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 41 milyar 7 milyon 254 bin lira artarak 2 trilyon 366 milyar 920 milyon 957 bin liraya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:50
Beşiktaş Esports'ta maaş krizi Kaçak milyarderin gökdeleni, alışveriş sitesinde 734 milyon dolara satıldı İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması durumunda petrol rezervleri yarı yarıya düşecek Bitki çaylarında korkutan laboratuvar sonuçları: Böcek parçaları, kaş ve kirpik bulundu