Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

1 saat önce

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 41 milyar 7 milyon 254 bin lira artarak 2 trilyon 366 milyar 920 milyon 957 bin liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 41 milyar 7 milyon 254 bin lira artarak 2 trilyon 366 milyar 920 milyon 957 bin liraya yükseldi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:50 
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