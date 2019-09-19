Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 35 milyar 253 milyon 473 bin lira artarak 2 trilyon 435 milyar 7 milyon 815 bin liraya çıktı.
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 35 milyar 253 milyon 473 bin lira artarak 2 trilyon 435 milyar 7 milyon 815 bin liraya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:40
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