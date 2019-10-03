Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
1 saat önce
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 15 milyar 33 milyon 673 bin lira artarak 2 trilyon 451 milyar 54 milyon 493 bin liraya çıktı.
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 15 milyar 33 milyon 673 bin lira artarak 2 trilyon 451 milyar 54 milyon 493 bin liraya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:41
Call of Duty Mobile ilk günden rekor kırdı Çikolatalı lokmayı ve halka tatlıyı birleştirip yepyeni bir tatlı yaptı Fabrika gibi cezaevinde 8 ayda 5,2 milyon lira ciro yapıldı Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar