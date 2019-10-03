Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Son Dakika Ekonomi Haber

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

1 saat önce

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 15 milyar 33 milyon 673 bin lira artarak 2 trilyon 451 milyar 54 milyon 493 bin liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 15 milyar 33 milyon 673 bin lira artarak 2 trilyon 451 milyar 54 milyon 493 bin liraya çıktı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Call of Duty Mobile ilk günden rekor kırdı
Çikolatalı lokmayı ve halka tatlıyı birleştirip yepyeni bir tatlı yaptı Fabrika gibi cezaevinde 8 ayda 5,2 milyon lira ciro yapıldı Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 17:02:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]