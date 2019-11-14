Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 13,3 milyar lira artarak 2 trilyon 493,2 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 8 Kasım ile biten haftada 13 milyar 311 milyon 638 bin lira artarak 2 trilyon 479 milyon 903 bin 793 liradan, 2 trilyon 493 milyar 215 milyon 431 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,47 artışla 1 trilyon 157 milyar 498 milyon 233 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,34 yükselişle 1 trilyon 231 milyar 802 milyon 418 bin lira oldu.



Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 294 milyon dolar azalarak 224 milyar dolar 563 milyon dolara indi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 194 milyar 214 milyon dolar olurken, bunun 119 milyar 916 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 74 milyar 298 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.



Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,82 artarak 423 milyar 384 milyon 622 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,61 artışla 365 milyar 908 milyon 295 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,55 azalarak 147 milyar 88 milyon 755 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 180 milyar 604 milyon 403 bin lirası konut, 4 milyar 495 milyon 417 bin lirası taşıt ve 238 milyar 284 milyon 802 bin lirası diğer kredilerden oluştu.



Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 8 Kasım ile biten haftada 3 milyar 627 milyon 854 bin lira artarak 2 trilyon 471 milyar 284 milyon 930 bin liraya yükseldi.



Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,32 artış gösterdi.