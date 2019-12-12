Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika
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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

6 saat önce

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 11,5 milyar lira artarak 2 trilyon 528,1 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 11,5 milyar lira artarak 2 trilyon 528,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.


Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 6 Aralık ile biten haftada 11 milyar 534 milyon 895 bin lira artarak 2 trilyon 516 milyar 553 milyon 243 bin liradan, 2 trilyon 528 milyar 88 milyon 138 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,61 artışla 1 trilyon 185 milyar 886 milyon 19 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,22 yükselerek 1 trilyon 237 milyar 259 milyon 767 bin lira oldu.


Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 993 milyon dolar artarak 224 milyar dolar 723 milyon dolara çıktı.


Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 194 milyar 477 milyon dolar olurken, bunun 120 milyar 539 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 73 milyar 938 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.


Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,51 artarak 434 milyar 706 milyon 453 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,83 yükselerek 371 milyar 737 milyon 745 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,36 azalarak 150 milyar 768 milyon 95 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 183 milyar 124 milyon 964 bin lirası konut, 4 milyar 688 milyon 785 bin lirası taşıt ve 246 milyar 892 milyon 704 bin lirası diğer kredilerden oluştu.


Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 6 Aralık ile biten haftada 5 milyar 959 milyon 584 bin lira artarak 2 trilyon 507 milyar 494 milyon 181 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,66 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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