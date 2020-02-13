Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika
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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

8 dakika önce

Bankalardaki TL cinsi mevduat 1 trilyon 260 milyar 418 milyon 603 bin lira, yabancı para mevduatı ise 226 milyar 312 milyon dolar oldu.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, System.String[]

Bankalardaki TL cinsi mevduat 1 trilyon 260 milyar 418 milyon 603 bin lira, yabancı para mevduatı ise 226 milyar 312 milyon dolar oldu.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:22 
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