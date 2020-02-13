Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
8 dakika önce
Bankalardaki TL cinsi mevduat 1 trilyon 260 milyar 418 milyon 603 bin lira, yabancı para mevduatı ise 226 milyar 312 milyon dolar oldu.
Bankalardaki TL cinsi mevduat 1 trilyon 260 milyar 418 milyon 603 bin lira, yabancı para mevduatı ise 226 milyar 312 milyon dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:22
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