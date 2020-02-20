Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 54,9 milyar lira artarak 2 trilyon 712,8 milyar liraya yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 14 Şubat ile biten haftada 54 milyar 935 milyon 820 bin lira artarak 2 trilyon 657 milyar 848 milyon 797 bin liradan, 2 trilyon 712 milyar 784 milyon 617 bin liraya çıktı.



Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,03 artışla 1 trilyon 298 milyar 635 milyon 669 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,91 artarak 1 trilyon 308 milyar 397 milyon 752 bin lira oldu.



Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 298 milyon dolar azalarak 226 milyar 14 milyon dolara geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 195 milyar 676 milyon dolar olurken, bunun 121 milyar 158 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 74 milyar 518 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.



Taksitli ticari krediler arttı



Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 1,01 artarak 468 milyar 240 milyon 817 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,65 yükselerek 384 milyar 3 milyon 845 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,74 artışla 153 milyar 963 milyon 368 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 190 milyar 557 milyon 668 bin lirası konut, 4 milyar 863 milyon 380 bin lirası taşıt ve 272 milyar 819 milyon 769 bin lirası diğer kredilerden oluştu.



Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 14 Şubat ile biten haftada 14 milyar 904 milyon 245 bin lira artarak 2 trilyon 617 milyar 530 bin liraya yükseldi.



Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,91 artış gösterdi.