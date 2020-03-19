Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika
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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

16 dakika önce

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 49,8 milyar lira artarak 2 trilyon 784,6 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 49,8 milyar lira artarak 2 trilyon 784,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 13 Mart ile biten haftada 49 milyar 766 milyon 424 bin lira artarak 2 trilyon 734 milyar 841 milyon 73 bin liradan, 2 trilyon 784 milyar 607 milyon 497 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,81 artışla 1 trilyon 296 milyar 888 milyon 241 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,79 artışla 1 trilyon 381 milyar 50 milyon 589 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 685 milyon dolar azalarak 231 milyar 213 milyon dolara geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 200 milyar 761 milyon dolar olurken, bunun 124 milyar 392 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 76 milyar 369 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 1,25 artarak 485 milyar 254 milyon 546 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,90 yükselerek 400 milyar 920 milyon 850 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,86 artışla 153 milyar 46 milyon 404 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 194 milyar 332 milyon 422 bin lirası konut, 4 milyar 883 milyon 79 bin lirası taşıt ve 286 milyar 39 milyon 45 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 13 Mart ile biten haftada 36 milyar 255 milyon 656 bin lira artarak 2 trilyon 708 milyar 516 milyon 560 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,82 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:36 Kaynak: AA

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