Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika
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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

6 saat önce

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 51,8 milyar lira artarak 2 trilyon 901,1 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı, System.String[]

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 51,8 milyar lira artarak 2 trilyon 901,1 milyar liraya yükseldi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 3 Nisan ile biten haftada 51 milyar 808 milyon 84 bin lira artarak 2 trilyon 849 milyar 335 milyon 453 bin liradan, 2 trilyon 901 milyar 143 milyon 537 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,81 artışla 1 trilyon 362 milyar 92 milyon 318 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,57 yükselerek 1 trilyon 431 milyar 178 milyon 395 bin lira oldu.


Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 3 milyar 660 milyon dolar azalarak 223 milyar 924 milyon dolara geriledi.


Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 194 milyar 148 milyon dolar olurken, bunun 118 milyar 346 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 75 milyar 802 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.


Taksitli ticari krediler arttı


Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,05 artarak 487 milyar 978 milyon 975 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler de yüzde 1,42 yükselerek 409 milyar 865 milyon 170 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,25 azalışla 149 milyar 341 milyon 101 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 195 milyar 484 milyon 948 bin lirası konut, 4 milyar 865 milyon 581 bin lirası taşıt ve 287 milyar 628 milyon 446 bin lirası diğer kredilerden oluştu.


Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 3 Nisan ile biten haftada 38 milyar 895 milyon 75 bin lira artarak 2 trilyon 807 milyar 290 milyon 407 bin liraya yükseldi.


Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,80 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:08 Kaynak: AA

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